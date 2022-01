Plzeňský Gaza obdivuje Liverpool a jednou by chtěl být jako Bucha

Šestnáctiletý Pavel Gaszczyk obsadil třetí místo. „Jsem za to rád. V mém ročníku je spousta hráčů, kteří by si to zasloužili. Vím to, protože s nimi hraji v reprezentaci,“ uvedl Pavel Gaszczyk, jenž jako kapitán vede český národní tým do 17 let.

„Jsou to skvělé zkušenosti, když vidíme, jak hrají v našem věku třeba kluci z Portugalska nebo Nizozemska,“ připomněl zatím nejzvučnější soupeře.

„Nijak to nechci přeceňovat. Nicméně když vidím seznam hráčů, kteří to vyhrávali předtím, tak je to určitě motivace do budoucna,“ doplnil talentovaný záložník, který už nastupuje za béčko v České fotbalové lize.

První zápasy za dospělé byly náročné, musel jsem si zvykat. Ale jsem za to rád, v kariéře mi to hodně pomohlo,“ pochvaloval si Gaszczyk.

Za béčko Viktorie nastoupil na podzim do dvanácti zápasů a vstřelil dva góly. Když chyběl, tak většinou proto, že si plnil reprezentační povinnosti. Na jaře ho čeká kvalifikace o postup na ME do 17 let proti Německu, Skotsku a Gruzii. „S Němci to bude velmi těžké. Gruzii nesmíme podcenit a zápas se Skoty bude zřejmě klíčový,“ očekává Pavel Gaszczyk.

Zatímco v rezervě Viktorie nastupoval ve středu zálohy, v reprezentaci je z něho pravý obránce. „Prošel jsem si asi všechny posty. Nejlépe se cítím uprostřed zálohy, ale ani pozice pravého beka mi nevadí,“ říká fotbalista s předívkou „Gaza“, jenž by se herně chtěl přiblížit třeba Pavlu Buchovi.

Nejen, že jeho hru hltá při každém zápase áčka Viktorie, ale už měl také možnost si s ním zatrénovat, trenéři prvoligového týmu si ho několikrát vytáhli do přípravy.

„To byla má dosavadní největší zkušenost. Jsem moc rád, že jsem dostal možnost si zatrénovat s áčkem. Kluci mě vzali v pohodě, snažili se mi pomáhat, což bylo super,“ pochvaloval si student druhého ročníku gymnázia, který sní o tom, že i on bude jednou oblékat prvoligový dres Plzně. „Udělám pro to, co je v mých silách,“ slibuje talentovaný fotbalista, který je jinak velký obdivovatel anglického Liverpoolu.

Přitom první sportovní úspěchy sbíral Pavel Gaszczyk v jiném sportovním odvětví, je žákovským mistrem České republiky v nohejbalu.

Tomu se věnoval doma v Baníku Stříbro, kde začínal i s fotbalem. Od roku 2014 je viktoriánem, absolvoval Regionální akademii Plzeňského a Karlovarského kraje.