„Byla to taková náhodná situace, ale dobře jsme to vykombinovali. Syky (Sýkora) to na mě sklepnul, já jsem si to dobře přebral a vystřelil jsem na zadní tyč. Hezky to tam zapadlo, jsem šťastný,“ usmíval se potom Milan Havel v televizním rozhovoru.

„Důležité jsou tři body. Teď je pauza a pak se musíme pořádně připravit na jaro,“ doplnil pro klubový web.

Prý to byla nacvičená akce.

Něco podobného děláme na předzápasových trénincích. Ale tam nám míče sklepávají Horvi a Baky (asistenti Pavel Horváth s Markem Bakošem – pozn. aut.).

Čekal jste, že by váš gól ze závěru prvního poločasu mohl být rozhodující?

Věřil jsem tomu, že už to dohrajeme. Sice ten závěr byl zase trošku hektický, byli bychom radši, kdyby to bylo klidnější. Asi i fanoušci trošku trnou, ale jsme rádi i za taková vítězství. Tři body vezeme zpátky do Plzně, to jsme chtěli! Musím říct, že já jsem tomu věřil od začátku.

A vy jste navíc dostal cenu pro Hráče utkání…

Tohle já vůbec neřeším. Pro mě byli dneska na naší straně důležitější hráči. Třeba oba stopeři, co tam uskákali, vyhráli soubojů…

Ale trefil jste se i minulý zápas venku na Slovácku. Dá se říct, že vás závěr podzimu zastihl ve formě?

Asi jo. Já nerad jezdím takové dálky, ale teď mi to sedělo. V Ostravě asistence, pak dva góly. Já to tady možná začnu mít rád. (úsměv)

Přesto, nečekal jste na hřišti posledního celku tabulky snadnější cestu za body?

Omíláme to pořád dokola: v lize není lehký mančaft. To, že má Karviná jenom pět bodů, je pro ně kruté, ale Slavii doma obrali, Sparta se tam taky trápila. Takže my jsme rádi za tři body.

Chyběl vám elitní střelec francouzský útočník Beauguel. Napadlo vás, že ho zastoupíte právě vy?

To ne, ta situace zkrátka takhle vyplynula. Ale už před zápasem jsem věřil, že Bogyho kluci zastoupí. Máme dostatečně široký kádr…

Možná i díky tomu končíte podzim se 47 body. Co k tomu říct?

Je to nádhera! Kdyby to někdo řekl před sezonou, tak by se asi všichni smáli, protože po té minulé nám nikdo nevěřil. Samozřejmě je škoda vyřazení z evropských pohárů, ale ligu jsme rozjeli výborně, teď bude důležité, abychom v tom na jaře pokračovali.

Důležité bude také, abyste si odpočinuli. Co vy konkrétně plánujete na zimní přestávku?

Hned v neděli (včera – pozn. aut.) odjíždíme s rodinou na Šumavu, na pár dnů. A pak už nás čekají klasické vánoční záležitosti – návštěvy, jídlo. Těším se, trošku odpočinout a pak zpátky do práce.