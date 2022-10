Po svalovém zranění se vrátil záložník Jan Kopic do sestavy plzeňské Viktorie a na Bayernu musel v Lize mistrů i on skousnout hořkou porážku 0:5.

Viktoriáni tak v úterý zopakovali výsledek Horvátha a spol. z roku 2013. Žádnou radost z toho samozřejmě mít nemohli. Ale zároveň to nikdo nebral jako tragédii.

„Můžu říct, že jsme se tomu v kabině po zápase i malinko zasmáli. Nebo takhle, nikdo nebrečel. Čapli nás, byla to jiná váhová kategorie, extratřída, výborní hráči,“ říkal Jan Kopic novinářům v útrobách Allianz Areny, i když bylo z jeho hlasu patrné patrné zklamání.

„Když dostanete ve 13. minutě na Bayernu gól na 0:2, zěžko můžete myslet na to, že zápas otočíte,“ doplnil s hořkým úsměvem na rtu.

Teď se musí rychle oklepat, už v neděli hostí od 19 hodin v lize Mladou Boleslav.

Jaký byl potom plán?

Chtěli jsme pozorně bránit, abychom nedostali ještě větší nálož.

Nakonec to skončilo 0:5. Co k tomu říct?

Podobně tady, tohle nás nemůže položit. Uvidíme, za týden je odveta, třeba doma něco uhrajeme. Ale teď máme doma Boleslav, musíme se soustředit na ni, česká liga je pro nás taky důležitá.

Vaše bilance v Lize mistrů je zatím tristní, souhlasíte?

Věděli jsme, že máme enormě těžkou skupinu. Už po losu jsem říkal, že každý bod bude úspěch. Zatím máme nulu, ale ještě nás čekají tři zápasy.

Po losu jste také říkali, že se na zápasy s giganty Bayernem, Barcelonou a Interem Milán těšíte. Pořád to platí, i po třech jasných porážkách?

Samozřejmě na to budu vzpomínat do konce života, i když s trochu hořkou příchutí. Ale kdo si tu z české ligy zahrál? My si to vybojovali, zaslouženě jsme postoupili přes tři předkola a jsme tady. Proč teď plakat, že jsme prohráli 5:0 na Bayernu, který tady porazil Leverkusen 4:0 a dává sedmičky i soupeřům z bundesligy? Kdyby nás tohle položilo, tak budeme hloupí.

Mluví se o tom, že byste měli hrát odvážněji? Jde to proti takovým gigantům?

Nedokážu si představit, jak být víc odvážný, To je, jako byste mě zavřeli do klece s Vémolou (zápasník MMA) a řekli: Buď odvážný. Můžu se bít do prsou, ale on se rozeběhne a je konec.(úsměv)

Štve vás, když slýcháte, že Slavia byla před třemi lety odvážnější a hrála v Lize mistrů vyrovnanější partie?

My před čtyřmi lety uhráli ve skupině dokonce sedm bodů a postoupili jsme do Evropské ligy. Slavia získala dva body a skončila čtvrtá. Jasně, má vynikající tým, koukal jsem na ni, hrála proti favoritům vyrovnaně, to jí gratuluju. My dneska vyrovnaným soupeřem nebyli, to uznávám.

