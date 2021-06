Dominik Janošek. Účastník březnového Eura hráčů do 21 let, kvůli němuž v zimě vyměnil působiště svého hostování, z Mladé Boleslavi se přesunul do Zlína, kde ale postupně ztratil místo v sestavě. Zato na šampionátu jednadvacetiletých nastoupil do všech tří zápasů. Teď se zkusí prosadit v Plzni, ale v nabitém středu zálohy to bude mít těžké.

Zdroj: FAČR