Zde 1. A třída mužů: Mýto B hostí Sušici dnes v 17 hodin. Zítra ve stejném čase si to rozdají Rokycany B v Husových sadech s Kaznějovem.

Krajský přebor mužů: nováček z Radnic cestuje do Staňkova a pokusí se o maximální zisk.

Divize mužů: Rokycany dnes v 16 hodin přivítají zálohu Českých Budějovic přes oslabený kádr chtějí favorita poškádlit. Mýto cestuje v neděli do Sedlčan. Tatran je v krizi, ale snad se nechytne právě proti Slavoji…

Divizní Rokycany zkusí potrápit Jihočechy. Fotbalisté spěchají do podzimního finále. Složité to mají příznivci, protože úřední začátky se liší v republikových, krajských i okresních soutěžích dospělých!

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.