Rokycany pily z kalichu hořkosti. Pětibrankovým debaklem vstoupili do divizní skupiny A fotbalisté FC Rokycany. S Jihočechy, kteří se netají postupovými ambicemi, přitom absolvovali opticky rovnocennou partii.

FC Rokycany - TJ Sokol Lom 0:5 (0:3) | Foto: Deník/Václav Havránek

FC Rokycany - Lom 0:5 (0:3). V superlativech hovořil o výkonu fotbalistů Lomu v Husových sadech asistent trenéra Lukáš Zeman, který mužstvo vedl v úvodním mistrovském zápase. Lodivod Marek Císař s týmem na západ Čech necestoval. Lomští očekávali úvodní domácí nápor, a proto do zápasu vstupovali se zajištěnou obranou, z níž vyráželi ve čtyřech až pěti lidech do rychlých brejků. Rokycany se na začátku skutečně dostaly do několika nebezpečných situací, obrana Lomu ale všechny doutnající plamínky bezpečně uhasila. Vlastní útočné akce navíc Lom řešil s přehledem a do kabin šel s tříbrankovým náskokem, když brankáře Houdka dvakrát překonal David Neužil a těsně před odchodem do šaten se ještě trefil Zbyněk Musiol.