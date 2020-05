„To památné odpoledne, kdy jsme Baník zlomili, vypili jsme spoustu piva, na Parkáně zlobili.“ Tenhle oblíbený popěvek se dodnes často ozývá z kotle nejvěrnějších fanoušků Viktorie Plzeň.

POHÁR JE NÁŠ. Pavel Horváth třímá vítěznou trofej, vpravo kráčí s číší piva trenér Pavel Vrba a zcela vlevo se raduje blonďatý mladík Michael Krmenčík. Foto: Deník/Zdeněk Vaiz | Foto: Deník/Zdeněk Vaiz

Je to vzpomínka na onen památný den, kdy se fotbalisté z města piva stali vůbec poprvé v historii mistry České republiky. A co víc, bylo to v roce, kdy klub slavil sto let od založení v historii klubu.