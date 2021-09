Zatímco v neděli před kvalifikačním zápasem v Belgii nemohl gólman Jindřich Staněk tušit, že půjde do branky, teď pár hodin před přípravou má jasno. „Do branky půjde od první minuty Jindra,“ kývl na včerejší tiskové konferenci trenér Jaroslav Šilhavý na vedle sedícího gólmana Viktorie Plzeň.

A co na to Staněk?

„Samozřejmě se těším a jsem připravený na sto procent,“ pronesl 25letý gólman.

Jindro, už jste vstřebal nečekanou nedělní premiéru v Belgii, kde jste padli 0:3?

Ale jo. Jak už jsem říkal do televize, byl to výjimečný moment v mojí kariéře. A jsem za takovou zkušenost samozřejmě hodně rád.

Po zápase v Belgii jste si dlouho povídal s jejich největší hvězdou Romelem Lukaku. O čem jste se bavili?

Zažil jsem ho při angažmá v Evertonu, takže jsme pokecali. Potěšilo mě, že si mě pamatoval. Ptal se, co rodina, jak se máme, co jsem dělal po angažmá v Anglii. Docela mě jeho zájem překvapil, i když jsem věděl, že Romelu je skvělý kluk.

A chválil vás i kouč Belgičanů, který tehdy Everton trénoval. Co na to říkáte?

Bylo to velice příjemné. Říkal, že je pyšný, že jsem to nevzdal. Když jsem byl v Anglii, byl jsem hodně mladý, měl jsem častá zranění. Teď má u belgického nároďáku i trenéra gólmanů, co byl taky v Evertonu. Všichni byli rádi, že bojuju v kariéře dál.

Teď nastoupíte poprvé za reprezentaci od začátku, navíc na domácím stadionu. Co to pro vás znamená?

Bude to velice speciální den, znamená to pro mě hodně. A nebojím se použít klišé, že je to splněný sen.

Sháněl jste hodně lístků?

Všichni chtějí ten speciální den prožít se mnou, bude tu spousta známých i rodina – mamka, ségra, přítelkyně, její rodiče, nejlepší kamarád. Jak říkal trenér, přijedou Hujerovi. (úsměv)

Sezona pro vás nezačala dobře, byl jste zraněný. A teď národní tým, není to až příliš velký skok?

Zraněný jsem sice byl, moc jsem toho neodchytal, ale už nějaký čas jsem trénoval. Dřel jsem, abych se vrátil co nejdřív. Chápu, že to může znít blbě. Po jednom zápase v lize jsem v základu reprezentace. Ale já to beru jako velkou šanci, trenéři se pro mě rozhodli, já jsem připravený chytit šanci.

V Belgii to byl ostrý křest ohněm. Mohlo by to s Ukrajinou být volnější?

Právě naopak, Ukrajina má velice kvalitní tým. Nemyslím si, že to bude lehčí. Ale jsme připravení. Doufám, že to dobře dopadne.