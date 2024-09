1. A třída mužů: šlágr kola mezi Dobřany a rezervou Rokycan měl zajímavý scénář. Ze sobotního dopoledne bylo utkání přesunuto hned na nedělní odpoledne a tenhle termín vyhovoval Krocovi. Trefil se v první půli dvakrát a hned po obrátce náskok Ryba s Karlíčkem. Jižané korigovali až v závěru na konečných 4:1 ve prospěch FC.

V neděli od 16.30 lídr přivítá v Husových sadech Sušici.

1. B třída mužů: z pěti okresních zástupců bojovali jen dva.

Nováček ze Strašic utrpěl debakl 0:6 v Přešticích a zkusí se revanšovat v neděli doma s Hradešicemi. Právě do této obce na Klatovsku ale ve čtvrtek 19. září cestují k dohrávce Příkosice.

Ve vedlejším oddělení nehrály Břasy s Úněšovem (nově 26. září) ani Volduchy na hřišti Slovanu Plzeň (přeloženo na 24. 9.). Volduchy však už v pátek 20. září od 17 hodin čeká domácí duel s Vejprnicemi B.

Zbiroh se představil v Plzni – Bolevci a na umělém povrchu vykopal cenné tři body. Porazil pořádající oddíl těsně 3:2, když do černého pálili Rada, Jan Vonásek a Šmát. V sobotu musí borci TJ Město znovu ven, a to do Chrástu.

Krajská soutěž dorostu: mladíci Slavoje Mýto jeli pro tři body na umělku do Chlumčan, kde Radkovice porazili přesvědčivě 4:0 (dvakrát Jakub Jarolím, jednou Kastner a Nový).

Zápas Radnice – Skomelno ve vedlejší skupině byl odložen na 28. října.