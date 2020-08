Do třetí nejvyšší soutěže měly Přeštice nakročeno už v minulé sezoně. Vinou koronaviru ale soutěž předčasně skončila a bylo po nadějích.

Robstav Přeštice (ve žlutém). | Foto: Foto: Deník/Zdeněk Vaiz

„Mrzelo nás to, měli jsme to dobře rozehrané, vedli jsme tabulku, ale nedalo se nic dělat. Tím více o to budeme usilovat v nové sezoně. Říkat, že nechceme hrát o postup, by byl alibismus,“ říká přeštický trenér Stanislav Purkart.