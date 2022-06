Blízko k postupu do krajské 1. B třídy měla před posledním zvoněním záloha TJ Sokol Radnice. Zvládla to a navázala na výtečné účinkování prvního týmu v oblastním přeboru.

Nehoráznou smůlu však mají Strašice. Po povedené sezoně obsadily druhé místo se solidním bodovým ziskem. Při přepočtu bodů a zápasů však jejich souboj na dálku s Janovicemi (OP Klatovska) skončil nešťastně. Spartak byl horší o jednu (!) setinu bodu a baráž s Chodským Újezdem se týká konkurenta.

Cheznovice Radnice B 0:3 (0:3). Ve stejném odpoledním čase a vražedném vedru nastupovaly v Nepomuku i Radnice A, ovšem stálý kádr rezervy drama nepřipustil. Už v 8. minutě otevřel skóre Melicha a po něm se prosadil dvakrát Kvasnička. Druhá půle už byla spíše z povinnosti a po návratu do Radnic začala bouřlivá oslava obou celků!

Strašice Mirošov 6:2 (4:2). Zápas, v němž dostalo přednost ofenzivní pojetí. Spartak rychle skóroval na 2:0 (Pospíšil, Bartišek), ale hosté to nezabalili. David snížil, jenže po něm bomber Pospíšil dvěma bleskovými údery poslal Mirošov do kolen. Proti byl ve 41. minutě Šmatlák, aby po obrátce Strašičtí potěšili sedmdesát příznivců přesnými projektily Štycha a znovu Pospíšila.

Skomelno Dobřív 0:1 (0:1). Domácí se v případě tříbodového zisku mohli vyšvihnout na lichotivou pátou pozici, leč skončili nakonec sedmí. Postaral se o to Švejda ve 24. minutě a pak už se na nejtěsnějším vedení Sokola nic nezměnilo.

Hrádek Holoubkov 1:3 (1:1). Hosté poslali do areálu TJ právě jen jedenáct hráčů. Naštěstí všichni vydrželi a na domácí oslavu 50 let klubu mohli přibalit tři body. Ujali se vedení Michalem Humlem, ale za chvilku srovnal z úhlu Havlíček. Po změně stran však Holoubkov udeřil parádní ranou Auterského z trestného kopu a přesným lobem se pak prezentoval Beran.

Kakejcov Těškov 3:1 (1:0). Bojovné Slavii devátá příčka sluší. Ujala se vedení gólem do šatny (Pjosa) a hned po obrátce zvyšoval Michálek. Když Vajner přidal třetí gól, bylo jasno a Pondělík jen snižoval.

Raková B Březina 2:4 (1:3). Jediný nedělní zápas s několika pikantními podněty. Šlo o Černého Petra a loučily se dvě legendy (prý definitivně). Na domácí straně budoucí padesátník a starosta obce František Bůcha, u soupeře zkušený gólman Petr Žížek. Hosté s početnou ukrajinskou družinou režírovali vývoj utkání a opustili tak poslední příčku. Trefili se Bůcha (nádherně z trestného kopu) a Kartýsek, za AFK Tymoshchuk, Valentej, Ilyk a Petrusenko.

Letní přestávka: nebude dlouhá, protože do 29. června musí kluby odevzdat přihlášky do soutěží. Jak bude přebor i soutěž dospělých vypadat, o tom rozhodne STK. Jistý je postup Břas a sestup Rakové do přeboru Rokycanska.