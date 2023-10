Rozporuplný víkend mají za sebou dospělí fotbalisté TJ Sokol Radnice.

TJ Sokol Radnice vs. FC Chotíkov 1932 | Foto: František Blovský

Zatímco v sobotu rezerva zaskočila lídra okresního přeboru z Příkosic, odcházeli v neděli fanoušci smutní po nezdaru v nejvyšší regionální soutěži.

Radnice B zdramatizovaly okresní ligu. Přijela příkosická Čechie, která během sedmi kol neztratila ani bod. Nyní však narazila, když její defenzivu pokořil už v první půli dvakrát Vaščřák a jednou Habr i Smeták. Ani desetiminutová přesilovka v závěru utkání jižanům ke zvratu nepomohla.

Ve šlágru krajského přeboru si to druhý den rozdali první tým Radnic s Chotíkovem. Protivník od Plzně přesvědčil o svých kvalitách a vyhrál 3:1. Lodivod TJ Sokol Pavel Aubrecht utkání zhodnotil: „V úvodu jsme vsadili na sestavu a rozestavení, které nám přinesly tři body na Rapidu. Bohužel na Chotíkov to nestačilo, soupeř působil celistvě a věděl co hraje. Nám hra od začátku nešla, chybovali jsme v rozehře, chyběla návaznost hry i větší nasazení. Z porážky se nehroutíme, do dalších utkání půjdeme určitě naplno. Společně vyhráváme, společně prohráváme.“