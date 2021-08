Papírové předpoklady zmuchlali a poslali do koše fotbalisté TJ sokol Radnice. Nováček nejvyšší regionální soutěže je na špici a v každém ze tří utkání vsítil čtyři branky!

Chotíkov - Radnice 2:4. Naši vyslanci měli soupeře přečteného. Po čtvrthodině hry unikl David Kroc a zařídil penaltu. Esterka ji sice neproměnil, ale dorážka byla efektivnější - 0:1. Deset minut na to Volák vykopl míč na Poláška a Kroc vyzval ke skórování přesně hlavičkujícího Pavla Aubrechta. V poslední minutě první půle se dočkal i Chotíkov, takže partie zůstávala otevřená.

Hned po změně stran však Radnice udeřily potřetí. Postarala se o to Poláškova pohotová levačka. V 55. minutě vytáhl gólman parádní ránu Pavla Aubrechta na břevno a znovu to byl Polášek, kdo zasunul míč do sítě! Protivník snížil v 66. minutě, ale přes ofenzivní pojetí se už dál neprosadil.

Trenér Pavel Aubrecht: Každý získaný bod v přeboru je pro nás výrazný bonus a nám se po solidním výkonu podařilo odvést z Chotíkova všechny tři! Bylo patrné, že se na nás soupeř připravoval, ale my jsme měli své informace a herní plán, kterého jsme se dokázali držet po celé utkání. Kluci dokázali zachovat klidnou hlavu, na hřišti si přirozeně pomáhali a v zakončení byli znovu efektivní.

Radnická rezerva kopírovala první tým

Nejatraktivnější souboj 1. kola okresního přeboru v kopané se odehrával při posvícení ve Strašicích. Spartak musel překousnout čtyři hořké pilulky!

Strašice - Radnice B 0:4. Domácí byli v přípravě aktivní netají se postupovými ambicemi. Tentokrát však narazili, i když se hned v úvodu vyznamenal gólman hostů Tomáš Spěváček.

Ve 22. minutě se měnilo skóre poprvé. Prosadil se Seget a tentýž hráč vyzval těsně před odchodem do kabin ke druhému gólu zkušeného Koníčka!

Po obrátce Spartak přitopil pod kotlem, ale obrana TJ Sokol byla ostražitá. V 65. min. po vybojovaném míči Koníčka u pomezní čáry se hezkou střelou prezentoval Engl na 0:3. O tečku se pak postaral po individuální akci v 77. minutě Habr.