Vejprnice – TJ Město Zbiroh 3:0 (2:0). Na umělém trávníku ve Vejrpnicích se domácí ujali vedení hned ve druhé minutě. Účastník 1. B třídy inkasoval podruhé o dvacet minut později, ale přesto byl týmu z krajského přeboru rovnocenným partnerem. Potvrdil to i lodivod Vejprnic Lukáš Paul: „Byl to klasický pohárový zápas, ve kterém se chce soupeř z nižší soutěže vytáhnout. Zbiroh hrál dobře, musím ho za výkon pochválit. My jsme byli v tomto utkání vysoce efektivní.“ Třetí gól připojili borci domácího klubu až v 90. minutě.

Křimice – Slavoj Mýto 1:6 (0:2). Opět na umělém povrchu ve Vejprnicích (pod reflektory) a pod taktovkou exdivizního mužstva hostů. Na jejich laviče se trenérského žezla ujal Petr Beran, neboť Spěváček pyká za červenou kartu při mistrovském loučení s Holýšovem. Ve 4. minutě otevřel skóre Brož a až před odchodem do kabin rozjásal modrobílou družinu Lenk. Po obrátce měl Slavoj navrch a gólovými zápisy to potvrdili Hatina, Valenta i Pfeifer. Až pak udeřil i protivník, leč poslední slovo měl v devadesáté minutě Matěj Melka.

Mladé fotbalistky z Rokycanska čtyřikrát padly