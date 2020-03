TJ Sokol Radnice – TJ Košutka Plzeň 4:1 (2:0).

Na první branku zápasu se nečekalo dlouho. V 6. minutě se dlouhého autu chopil Lukáš Aubrecht, míč skončil u Poláška, jenž neměl problém se střelou a přes Rybičkovy rukavice propasoval míč do sítě. Hosté byli v přechodové fázi hry vyrovnaným soupeřem, avšak do zakončení se dostávali sporadicky. Velkou práci měla domácí obrana s druhým nejlepším střelcem soutěže Pekníkem, který byl u téměř každého útočného pokusu hostů. Po střele ve 34. minutě, s níž si domácí brankář poradil, následoval rychle dlouhý míč a po odrazu smrtící brejk Radnic! Kroc viděl na druhé straně nabíhajícího Poláška, který jeho pas uklízel pohodlně do prázdné svatyně.

GÓL SE NEKONAL

O dvě minuty později se Polášek radoval z hattricku, ale branka nakonec uznána nebyla. Sudí Hessová si nevšimla asistenta, signalizujícího nedovolenou hru na opačné straně hřiště. Po krátké konzultaci se tak zahrával přímý volný kop před pokutovým územím domácích. Obrana TJ Sokol se ale překvapit nenechala.

Hned po rozehrávce vlétly Radnice na svého soupeře. Celé tři minuty okupovaly prostor košutecké defenzivy a výsledkem byl faul na Pavla Aubrechta uvnitř šestnáctky. K penaltě se postavil Polášek a završil čistý hattrick. Vyrovnaná partie pokračovala, hosté se snažili dostávat na dostřel branky, ale domácí obrana všechny pokusy kryla.

KRČOVA POJISTKA

V 70. minutě Plzeňané přece jen snížili. Pekník připravil pozici pro Blažejovského, a ten Volákovi nedal šanci. Hosty to nakoplo a zadáci se museli pořádně ohánět. Nápor soupeře ustáli a v závěru po rohovém kopu uklidnil fanoušky Michal Krč. Naskočil na Spěváčkovu pobídku a uklidil míč přesně k tyči.

Utkání zhodnotil zkušený domácí lodivod Pavel Aubrecht starší:

„Diváci viděli klasické první utkání po zimní přestávce. Hodně nepřesností, nedotažené akce, stále máme na čem pracovat. O výsledku rozhodla naše větší vyváženost hry směrem do útoku i do obrany. Byli jsme silnější v obou šestnáctkách. Střelecky nás opět podržel Fanda Polášek.“

Sestava Radnic: Volák – Rýdl, Svoboda (72. Spěváček), Spurný (89. Draský), Brož, Krč, Polášek (88. Štěpánek), Valenta, P. Aubrecht (72. Habr), L. Aubrecht, T. Kroc (85. D. Krč).

Rozhodčí: Hessová – Ruda, Šimek. Žluté karty 1:0, 100 diváků.

Sokol je nadále pátý a v neděli bude své postavení potvrzovat na hřišti zachraňujících se Svéradic.