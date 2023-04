Mladé pušky Rokycan vyrazily za vrstevníky do Benešova. Třináctka si odvezla tři body po…

Jaro už vypadá přece jen optimističtěji. Rovnocenná partie s lídrem z Tachova, remíza v Holýšově, výhra ve Vejprnicích, to znamenalo posun do klidnějších vod. Minulý zápas byl o povinném zisku tří bodů s beznadějně posledním Staňkovem. Tým z Domažlicka se ale v radnickém areálu prezentoval nečekaně tuhým odporem a domácí se zapotili. Roli favorita splnili, když se do střelecké listiny zapsali David Kroc, Michal Krč a Daniel Krč.