Radnice – Chotíkov 4:5 (4:1)

První poločas byl pro přítomnou stovku diváků doslova pohádkový. Hosté sice otevřeli skóre ve 14. minutě, poté se však vlnila síť na druhé straně celkem čtyřikrát (vlastní branka s přispěním Svobody, Pavel Aubrecht, Habr a Huttr).

Ve druhém dějství se domácí sestava obměnila a fotbalisté Chotíkova prokázali větší kvalitu. Čtyřmi trefami zvrátili stav na svojí stranu, když rozhodnutí přišlo v 84. minutě z pokutového kopu. Přesto se domácí hráči nemusí za nic stydět a na kvalitní výkon mohou navázat v sobotu od 17 hodin v Plzni na Košutce.

Rovněž další dva zápasy absolvují Radnice na cizích hřištích. V neděli 30. srpna pojedou do Svéradic (TJ Sokol vyšel vstříc soupeři) a týden na to do Hrádku u Sušice.

Sestava Radnic: Spěváček – Fencl, Polášek, Rýdl – Kroc, Esterka, Huttr, L. Aubrecht – Habr, P. Aubrecht, Svoboda (střídali Seget, Paleček, Štěpánek, Körner).

Během nedobrovolné fotbalové přestávky prošel radnický areál značnou rekonstrukcí. Zásluhu na tom má celý kolektiv, včetně hráčů i trenérů. „Kluci odpracovali přes 800 brigádnických hodin a pak už jsme je přestali počítat. Patří velké uznání všem, co pomohli. Upravila se hrací plocha, máme nové branky a zrekonstruovalo se zázemí včetně tribuny i střídaček,“ pochvaluje si domácí lodivod Pavel Aubrecht starší.

Ten v kádru přivítal dvě nové tváře. Z Volduch přišel Ondřej Seget (přestup se v těchto dnech dotahuje) a ze Strašic Šimon Huttr. Po zranění se vrací dvojice zkušených Lukáš Brož a Pavel Valenta. „Chceme dělat fotbal tak, aby nás bavil a abychom byli pro všechny důstojným soupeřem,“ přeje si zkušený trenér.