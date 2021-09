Radničtí si cestu za třemi body pohlídali a vyrážejí nyní do Staňkova.

Po obrátce to bylo hned v 50. minutě Pavel Aubrecht, který vystihl nepřesnou přihrávku v zadních řadách soupeře a po samostatném úniku nadvakrát překonal Körnera. O sedm minut později se dostal k dorážce nejrychleji domácí kapitán Pavel Valenta a bylo to 4:0.

Borce pořádajícího klubu rozjásal už ve čtvrté minutě zkušený Brož. Deset minut na to nepromarnil šanci Pavel Aubrecht a bylo to 2:0. Poklidný průběh první půle narušil až její závěr, kdy sudí trestal nesportovní chování hostů třemi žlutými kartami.

Těžce se vyrovnávali fotbalisté Radnic s debaklem 1:5, který utržili při zápase krajského přeboru ve Vejprnicích. Doma jim to ale vyšlo skvěle!

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.