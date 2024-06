Už jen zažloutlé fotografie připomínají začátek fotbalu v Rakové. Nadšenci se ve vesnici u Rokycan dali dohromady roku 1954 a zpočátku rozdávali radost v okolních vesnicích. Až později z toho byly pravidelné soutěže a s nimi spojené pády či triumfy.

Oslava sedmdesátin TJ Sokol Raková. | Foto: Deník/Václav Havránek

Nynější výboráři TJ Sokol na zakladatele nezapomněli: „Vážíme si jejich nadšení a stejně tak chceme ocenit chlapy, kteří převzali pomyslnou štafetu,“ usmíval se klubový boss Jaroslav Břicháček při víkendových oslavách.

Raková má za sebou období, kdy měl nejpopulárnější míčový sport na kahánku. Ale také časy veselejší, neboť do obce k zápasům krajské 1. A třídy cestovaly týmy z celého regionu. Dnes je z toho v kategorii mužů návrat mezi elitu okresního přeboru a při jubileu to pocítil protivník z Těškova. Odjížděl s debaklem 2:13 a má dvě kola před koncem o čem přemýšlet. Třeba o výchově těch nejmenších, protože právě Rakovští se mohou pochlubit početnou mládežnickou základnou. Od přípravek přes žáky (starší i mladší) a dorostence. Zkrátka vyrůstá tu nadějná generace, která má na co navazovat!

Samostatnou kapitolou je vlastní hřiště. To bývalé u kulturního domu se stalo postrachem hostujících družstev, neboť si jen těžko zvykala na jeho minimální rozměry. V novém tisíciletí se však zastupitelé rozhodli k razantnímu kroku. Výstavbě víceúčelového areálu o pár desítek metrů dál! Přes různé pesimistické prognózy se investice povedla. Se dvěma travnatými plochami, atrakcemi pro ty nejmenší, pumptrackem a zázemí tu našli i dobrovolní hasiči. A pokud se vrátíme k fotbalu, dostaveníčko si tu daly i reprezentační celky. Například při Memoriálu Václava Ježka, kdy se po trávníku proháněly výběry ČR, USA, Ukrajiny, atd.