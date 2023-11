Poslední fotbalovou soutěží roku 2023, kde se ještě 18. listopadu hrálo o mistrovské body, byl městský přebor dorostenců.

Hřiště FK Volduchy | Foto: FK Volduchy

Ve skupině B za účasti pěti družstev z Rokycanska, která se snažila vylepšit si své postavení. Platí to především o adeptech na postup do finálové skupiny. Zatímco Strašice už to měly před loučením jisté, usilovali o možnost zahrát si na jaře mezi elitou mladíci Volduch i Zbiroha.

Volduchy – Chrást 4:3. Při obrovsky vyrovnaném středu tabulky potřebovali domácí vyhrát, což se jim po infarktovém závěru podařilo. Střelecky je podpořil Adam Řehoř, neboť zaznamenal všechny čtyři branky a s dvaceti zásahy potvrdil pozici kanonýra skupiny B. A zmínit musíme i gólmana Černého, který v 89. minutě báječně vyrazil střelu hostů z trestného kopu. Volduchy vytoužené čtvrté místo udržely.

Zbiroh – Strašice 3:2. Naděje TJ Město se rovněž snažily a uspěly po trefách Šmáta, Sotáka a Cafourka, který rozjásal spoluhráče v 85. minutě. Za poražené byl dvakrát úspěšný Kunc. Radost zbirožských dorostenců zkalila až informace z Volduch, takže si ve druhé části sezony zahrají o 9. až 16. místo.

Fotbalové naděje z Plzeňského kraje hrály turnaj v rokycanském gymnáziu

Raková – Plzenec 0:9. Domácí (ve fúzi s Mirošovem) prohrávali už po 45 minutách o šest branek a favorit kraloval i po obrátce.

Hrádek – Zruč 0:6. Také zde mladíci pořádajícího klubu (dali se dohromady s Příkosicemi) neměli šanci.