Hledáme rozhodčí všech věkových kategorií. Pro mladé hochy je ideální příležitost začít s touto zajímavou funkcí. V okresním přeboru mladších žáků letos startuje sedm celků a utkání se budou hrát ve všedních dnech odpoledne.

Starší žáci rovněž odehrají ročník 2022/23 v lichém počtu (9 celků). Pravidelně jsou duely datovány na dopolední čas, případně později jako předzápas mužů. Při neúplném tradičním počtu alespoň 11 fotbalistů je od minulé sezony novinkou možnost sehrání mistrovského utkání v počtu 8+1.

Výkladní skříní okresu vždy byly obě soutěže dospělých. Často se v posledních ročnících stalo, že hlavně v sobotu odpoledne má výkop až 7-9 utkání z obou soutěží ve stejný čas. Při možnostech využít maximálně sedm rozhodčích tak byly některé zápasy neobsazeny. Když ocituji Miroslava Hanuše z nového filmu Vyšehrad: „… bez rozhodčích se hrát nedá …“

Zejména mířím na fotbalisty s dlouholetou hráčskou zkušeností. Právě vy máte nejlepší předpoklady pro to stát se stálými a hlavně kvalitními arbitry. Pokud jste někdy uvažovali o této funkci, případně jste si někdy řekli, že to dokážete lépe, než ten, kdo vás zrovna píská, teď je ideální čas pro vás začít. S paušální odměnou 640 korun, plus cestovným pěti korun za jeden ujetý kilometr se pískání může stát zajímavým finančním doplňkem.

Vhodnou mezispojkou mezi žáky a muži je dnes sdružený městský přebor dorostu, ve kterém nastupují i tři týmy z okresu. Těšíme se na nové zájemce. Zde je kontakt:

Martin Havránek, předseda komise rozhodčích OFS, telefon 721 057 888, Havrys99@seznam.cz