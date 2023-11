Od 8 do 13 hodin bojují týmy do 12 let. Okresní výběr sestavil trenér Adam Dragoun s kolegy Spěváčkem i Švehlou. Nominovali Posledního, Grunerta a Nového (Břasy), Švarce (Holoubkov), Olszewského i Tomáška (Volduchy), Rýdla (Radnice), Švehlu, Pánka a Steffla (Zbiroh).