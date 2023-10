Dva meziokresní turnaje čekají příští týden talentované fotbalisty z Rokycanska. Nominace chlapců i dívek se ujal Adam Dragoun s dalšími mládežnickými trenéry.

Chlapci do 12 let: při dalším podzimním turnaji se v úterý 17. října představí na hřišti Slavie Vejprnice okresní reprezentace v sestavě: Vondrák, Pražák (Příkosice), Poslední, Grunert, Nový (Břasy), Olszewski, Tomášek, Gabor (Volduchy), Rýdl (Radnice), Švehla, Pánek, Steffl (Zbiroh), Švarc, Nawrocki (Holoubkov) a Vildmon, Kovařič (Strašice). Sraz je v 8 hodin u plaveckého areálu v Rokycanech.

Děvčata do 14 let: ve čtvrtek 19. října jede něžné pohlaví také do Vejprnic. Ve složení Daniela Petříková (Břasy), Victorie Irlweg, Hana Marie Pokšteflová (Příkosice), Magdalena Špelinová (Volduchy), Michaela Voříšková (Radnice), Ema Švarcová (Zbiroh), Viktorie Auterská, Eliška Juriková, Kamila Čapková, Kateřina Filařová (Holoubkov), Natálie Dardová, Nikola Dardová, Nikola Paurová (Strašice), Aneta Dvořáková (Dobřív), Rozálie Monhartová (Kohouti Rokycany). Trenérkou je Soňa Beranová.