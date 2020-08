Další společností, která se prostřednictvím týmu složeného ze svých pracovníků zapojí do projektu Zaměstnanecká liga deníku, je rokycanský Rumpold.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Sportovním talentům z Rumpoldu budou navíc k dosažení cíle pomáhat i kouzla a čáry. Své síly totiž spojili se Saxanou. „My jsme několik let zpět jako Rumpold fungovali na řadě sportovních akcí, hlavně těch fotbalových, ale před pár roky to zcela ustalo. V momentě, kdy jsme dostali tuto nabídku, tak jak stárneme, měli jsme málo hráčů. Proto jsme se spojili se Saxanou. V podstatě s nadsázkou lze říci, že to bylo vynuceno situací, kdy mladí běhat za míčem nechtějí a staří už nemohou. Takže cca šest lidí z každého podniku nastoupí společně pod jednou vlajkou proti ostatním soupeřům,“ říká šéf Rumpoldu Pavel Černý, který pravděpodobně navlékne i kapitánskou pásku na hřišti.