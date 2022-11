V kategorii do 19 let Rokycany deklasovaly Beroun 11:1 (Karlíček čtyři, Richtr a Seb. Horváth po dvou, Pour, Řehoř a Vondryska). Naši zástupci jsou aktuálně čtvrtí a pojedou o víkendu do Roudného u Českých Budějovic.

Sedmnáctka FC se Středočechy remizovala 3:3 (Siegert, Štucaur a Brandner).

DIVIZE STARŠÍCH ŽÁKŮ

Dvě předehrávky s pražským Tempem skončily nářezem FC. Patnáctka prohrála v Husových sadech 0:10 a čtrnáctka 2:9 (Novák, Richter).

LIGA MLADŠÍCH ŽÁKŮ

Výlet do Vlašimi družstvu FC do 13 let vyšel. Výhru 7:2 podpořili Král a Šperl dvěma góly, po jednom přidali Bureš, Stenzel a Kočí.

Dvanáctka FC stejnému soupeři podlehla 3:8 (Weber, Š. Urbánek a Webr).

Pobožnosti se odehrály na hřbitovech. Včetně Příkosic