ROKYCANY - Fotbalisté FC Rokycany přišli o víkendu nečekaně o přípravný zápas s pražskou Aritmou. Náhradním, ale o to atraktivnějším řešením, je dnešní domácí vystoupení proti ligovému dorostu Viktorie Plzeň do 19 let. Pod reflektory v Husových sadech je výkop v 18.15 hodin!