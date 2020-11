Smolná byla domácí premiéra s nováčkem z Lomu a v poslední vteřině inkasoval FC gól na 1:2 s favoritem v Přešticích. Následovaly dvě remízy s vítěznou koncovkou při penaltách a konečně tři body v derby s Mýtem.

Proslýchá se, že pokud to situace dovolí, bude jarní část sezony neuvěřitelně náročná. začala by na sklonku ledna a trvala pět dlouhých měsíců! Jak se na tento maraton co nejlépe připravit, to jsme se zeptali lodivoda Milana Dejmka (na snímku).

Sobota 10. října byla zatím posledním vystoupením FC. Co kluci teď vlastně dělají?

Na začátku listopadu dostali čtrnáctidenní volno, aby si doléčili případná zranění. Minulý týden jsem jim ale dal už pokyn k pohybovým aktivitám a rozhýbání těl. Budou v tom nyní pokračovat a předpokládám, že od pondělí 30. listopadu bychom zahájili klasické tréninky. Pokud to pochopitelně bude povolené.

Pokud dobře počítám, jednalo by se o dvouměsíční přípravu.

Je to tak. Osm týdnů obnáší klasický předsoutěžní cyklus. Teď bude komplikovaný zimou, ale stejné podmínky budou mít i soupeři. Mrzí mne jen skutečnost, že dohodnuté soustředění na Šumavě se asi nebude moci uskutečnit. Hotely to mají taky složité, takže pobyt na horách musím zrušit.

Co chcete v domácích podmínkách aplikovat?

Máme výhodu v dokončené umělé ploše na stadionu FC a chceme ji maximálně využívat. Ale bráním se jednotvárnému zaměření a mám v plánu tréninkové zpestření. Třeba v hale, na oválu a důraz kladu na obratnost.

Kádr FC zůstal nezměněný?

Přeji si, aby zůstal pohromadě a pokud možno bez zdravotních komplikací. Říjen byl totiž pro divizní FC hektický kvůli koronaviru. Někdo covidem 19 onemocněl, další hráči se ocitli v karanténě a dohrávali jsme s dvanácti lidmi.

Současné dění ve fotbalovém hnutí poutá pozornost. Jak ho vnímáte vy?

Z aféry kolem funkcionářů a rozhodčích radost určitě nemám. Ovšem takový stav byl neudržitelný a věřím, že se kluby z toho poučí.