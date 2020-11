Přes zákaz konání zápasů nejvyšší fotbalové soutěže a potažmo krajských i okresních tříd mají účastníky Tip ligy Rokycanského deníku z čeho vybírat.

Na tiketu předposledního kola přinášíme opět střetnutí významných evropských lig. A nadcházející víkend stojí za to! Třeba v Anglii si to Manchester City rozdá s Liverpoolem a v Německu dojde na souboj dvou gigantů. Pořádající Dortmund vyhlíží Bayern Mnichov. Ani italská liga není pozadu. Atalanta Bergamo, která startuje i v nejvýznamnější kontinentální soutěži, bojuje s Interem Milán. Juventus Turín pak čeká výlet do Říma za Laziem.