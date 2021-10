Záložní celek FC Rokycany na tom není v krajské 1. A třídě nejlépe. Proto potřeboval porazit nepříjemného protivníka ze severu, což se mu po velmi dobré první půli podařilo!

FC Rokycany B - Kralovice 3:1 | Foto: Deník/Václav Havránek

FC Rokycany B – Kralovice 3:1

Už ve 13. minutě šli domácí do vedení. Na rohový kop si naskočil Bouše a bylo to 1:0. Čtyři minuty na to se do míče opřel Jiří Drábek a vymetl šibenici.