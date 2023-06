Ve složité situaci se po domácí porážce s Doubravkou ocitli divizní fotbalisté FC Rokycany. Protivník z předměstí Plzně zúročil převahu dvěma góly v závěru krajského derby a tým z Husových sadů zůstal přikovaný ke 13. příčce.

Muži FC podlehli soupeři z předměstí Plzně a dál bojují o záchranu | Foto: Deník/Václav Havránek

Což by zatím na záchranu mělo stačit, jenže závěrečná dvě kola rozhodnou.

O víkendu se Rokycany vypraví do Soběslavi za ambiciózními Jihočechy, kteří by rádi obsadili druhé místo za suverénním Lomem. Chlapi FC mají úkol jasný: minimálně neprohrát a nejlépe vybojovat tři body. Klatovy, které jsou pod nimi, zamíří totiž do Horní Břízy za sestupujícím protivníkem a lze předpokládat, že na sever od Plzně vyhrají.

Doubravka vyloupila Rokycany, které ještě čeká těžký boj o záchranu

V posledním kole Rokycany hostí Komárov (sobota 10. června).