Nezahálejí ani mládežnické celky. Dorost do 19 let deklasoval muže Volduch (1. B třída) 5:0 a v neděli se rozjede do plzeňské Luční ulice, kde kope s Viktorií U16. Mladíci FC do 17 let podlehli staršímu dorostu Košutky 1:4. V neděli od 12 hodin vyrukují doma na kombinované Strašice.

Žáci FC se potkali s Domažlicemi v kategoriích U15 a U14. Nyní si patnáctka Rokycan pozvala Horažďovice (sobota od 10 hodin) a o den později ve stejném čase bojují v Husových sadech čtrnáctiletí.

Starší žáci Ejpovic si zahrají o zimní titul