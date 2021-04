Kluby ČFL a tři divizních soutěží si na shromáždění Řídící komise Čechy vybraly své zástupce na valnou hromadu fotbalové asociace. Půjde o osoby, které začátkem června rozhodnou mimo jiné o příštím předsedovi celého hnutí!

Sešly se všechny oddíly a kroužkovací metodou si své delegáty vybraly. Pro náš okres je pozitivní, že mezi sedmičkou klubů jsou oba reprezentanti Rokycanska. Tedy Slavoj Mýto a FC Rokycany. Společně s nimi se z divizní skupiny A zúčastní jednání ROBSTAV Přeštice, SK Klatovy 1898, Spartak Soběslav, Mariánské Lázně a Český lev-Union Beroun.

Dodejme, že z oddělení B to budou Baník Most – Souš, Arsenal Česká Lípa, FK Neratovice-Byškovice, FK Meteor Praha VIII, Chomutov, Slaný a Březová. Ze skupiny C pak Sparta Kolín, Náchod, Vysoké Mýto, Kosmonosy, Letohrad a Horky nad Jizerou.

Pokud jde o ČFL, hraje ji 32 klubů, ovšem na valnou hromadu dodává dle stanov jen osmnáct delegátů. Z dvaatřiceti je hned dvanáct rezervních družstev, která mají hlas v I. či II. lize. Ze zbývající dvacítky sítem neprošla Slavia Karlovy Vary a SK Benešov.