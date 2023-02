Účastník letošní juniorské Ligy mistrů o svém vítězství rozhodl už v úvodu, který naopak divizní soubor hlavního rokycanského trenéra Milana Dejmka zastihl v nedbalkách. „Úvod nám opravdu nevyšel. Nevím, jestli to bylo v páté, nebo desáté minutě, ale brzy jsme prohrávali 0:2. První branku jste dostali poté, co to hráč Viktorky trefil zpoza vápna pěkně k tyči a druhý gól jsme inkasovali po dorážce z přímého kopu, kdy jsme úplně zaspali a nedoběhli situaci," popisoval zkušený kouč Milan Dejmek dva klíčové momenty střetnutí.