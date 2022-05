Hodně středočeských fotbalových týmů přeje Hořovicím úspěch v jejich cestě ze dna tabulky divize A za záchranou. Pokud by se jim to povedlo, sestoupí v sousedním regionu z krajských soutěží vždy o jeden tým méně. Naši vyslanci těsně před odchodem do kabin vyrovnali Ženíškem, ale od 66. minuty bojovali v deseti po vyloučení Kramera. Přesilovku využil Königsmark a v 75. minutě trefil zlatý gól na 2:1. Výhru pak jistil ještě Mareš z penalty.