Zatímco první přípravné utkání na nový ročník FORTUNA divize A výsledkově nezvládli a prohráli s béčkem Viktorie Plzeň 0:6, ve svém druhém zápase už fotbalisté FC Rokycany dokázali uspět.

Rokycany (na archivním snímku hráči v bílých dresech) porazily v sobotním přípravném zápase Baník Sokolov (zelené dresy) 2:1. | Foto: Deník/Daniel Seifert

V sobotu dopoledne na rozpáleném hřišti ve Strašicích porazil tým z Husových sadů ex-divizní Baník Sokolov těsně 2:1, přestože po prvním poločase na své soka ztrácel jednu branku (trefil se Kraus). Po změně stran se ovšem střelecky prosadil Eger s Rybou, kteří tak v úmorném horku rozhodli o cenné výhře.

„Nemám v oblibě přípravné zápasy s týmy, se kterými se následně utkáme také v soutěži, ale my i soupeř zkoušíme nové věci, takže pro mě osobně tento zápas splnil přesně to, co jsem chtěl," liboval si trenér Rokycan Michal Veselý.

„Jsem rád, že jsme vyhráli, jsme spokojení, i když já se na výsledky v přípravném období vůbec nekoukám. Cíle pro tyto zápasy jsou úplně jiné. Pár věcí z tréninků se v naší hře proti Sokolovu objevilo, ne sice moc, ale stále jsme ještě na začátku a jedeme dál," doplnil šestatřicetiletý kouč Rokycan.

Další přípravné utkání čeká výběr trenéra Michala Veselého už ve středu od 18 hodin proti ex-divizní Horní Bříze. Dějištěm duelu bude hřišti v Radnicích.

