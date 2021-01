Rozhodčí plnili domácí úkoly

Rokycansko – Fotbaloví sudí, zařazení na listině krajských soutěží, přišli hned začátkem roku 2021 o plánované semináře sudích i delegátů. Měly se uskutečnit v Úborsku na Klatovsku i za účasti vyslanců z Rokycanska. Jenže přetrvávající nouzový stav rozhodl jinak!

Příslušná komise PKFS alespoň pro své kolegy připravila internetový test z pravidel. Obsahoval čtyřicet otázek v daném časovém limitu a výsledky podle předsedy Ladislava Marešky nebyly nijak oslňující. Arbitři, kteří se nevešli do požadovaného limitu dvaceti procent chyb (maximálně osm špatně zodpovězených otázek) musí počítat s opakováním.

Nad valnými hromadami dál visí otazník

Rokycansko – Podmínky k pořádání valných hromad (VH) okresních fotbalových svazů jsou dál nejisté. Stejně jako termíny volebních jednání, neboť prakticky ve všech regionech původní data neplatí.

„Představitelé zákonodárného sboru sice sdělují, že trvání mandátu členů výkonného výboru bude pravděpodobně vyřešeno zákonem. Na druhé straně není jisté, kdy a jestli vůbec se tak stane,“ konstatoval na sklonky minulého týdne generální sekretář FAČR Jan Pauly mladší.

Vedení asociace proto doporučuje všem OFS, aby pro případ, že nebude možné do 15. 2. valnou hromadu realizovat (a kdy uplyne funkční období členů VV), udělily předsedovi výkonného výboru OFS plnou moc. Opravňovala by ho k určení data zasedání VH, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy ji bude možné s ohledem na epidemickou situaci konat.

Příslušný vzor plné moci stávající předsedové obdrželi, ovšem v žádném případě nejde o žádné rozšíření pravomoci výkonného výboru OFS.

Česká liga dorostu s FC Rokycany je plánovaná rovněž od 13. února

Restart fotbalových soutěží se netýká pouze dospělých. Od poloviny příštího měsíce se mají připojit také dorostenci, zatímco žáky čeká pokračování až v posledním únorovém víkendu.

Českou ligu dorostu absolvuje FC Rokycany v kategoriích U19 a U17. Pokud to situace dovolí, přijede v neděli 14. února do Husových sadů Baník Sokolov. Pikantní derby s Viktorií Plzeň B (našla zázemí v rakovském areálu) mělo být na pořadu devátého kola, ale tohle dějství je přesunuté na závěr první poloviny soutěže.

Pokud jde o žáky, má FC hned čtyři želízka v ohni. Zahájení je uvažované na 27. a 28. února, kdy mají divizní borci U15 a U14 přivítat SKP České Budějovice. Ve stejném datu se Rokycany U13 a U12 představí na umělém trávníku SK Petřín.

Stále však není jasné, jaké podmínky doprovodí pokračování ročníku 2020/2021… (mah)