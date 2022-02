V lize jste se dlouho netrefil. Nakolik je ten vstřelený gól pro vaše sebevědomí?

Na hřišti jsem se od první minuty cítil dobře. Věděl jsem, že nějaká šance přijde a pak už bude na mně, abych ji proměnil.

A ona skutečně přišla, po trestném kopu jste se prosadil hlavou. Byl to nacvičený signál?

Máme tady bývalého fantastického exekutora (asisten Pavel Horváth – pozn. aut.), možná to bylo z jeho dílny. (úsměv) Jo byla to nacvičená standardka. Víme, co hrát a snažíme se to na tréninku pilovat. Jsme rádi, že to vyšlo. Potvrdilo se, že právě standardky kolikrát takové zápasy rozhodují.

Fotbalisté Viktorie na úvod jara udolali Hradec a už zase vedou ligu

Vy jste pak dal ještě druhý gól, ale sudí ho neuznal. Jak jste to viděl? Byl to faul?

Těžko říct, nejsem tady od toho, abych rozhodoval, jestli to byl faul. Chtěl jsem si udělat prostor ve vápně. Já bych si ten gól samozřejmě uznal. (úsměv) Ale od toho jsou na hřišti jiní.

Při absenci Beauguela tým spoléhá na vás. Cítíte větší zodpovědnost?

Já se snažím pokaždé, když dostanu důvěru odvést na hřišti maximum. Ale nevím, jestli jsem to zrovna já, na koho tým spoléhá. Čekáme až se Bogy vrátí a pomůže nám. Ale není to o individualitách, byl to perfektní týmový výkon.

VIKTORIÁNSKÝ KVÍZ: Prověřte si svoje znalosti před startem fotbalového jara

Jak snášíte pozici druhého útočníka, který musí na svoji šanci počkat?

Takový je fotbal, hrát může deset lidí. Já jsem nachystaný kdykoliv naskočit, třeba už ve třicáté minutě, chci týmu pomoct v jakékoliv situaci. Makám poctivě na tréninku, každý den odevzdávám maximum a doufám, že se mi to na hřišti vrátí.

Proč nepřišli další góly a je z toho zase jen nejtěsnější výhra? Ve druhé půli vás Hradec dokonce zatlačil…

I na podzim u nich to bylo jednom gólu. Teď to byl navíc začátek jara, první zápas, nebylo to vůbec jednoduché. Taky to mohlo dopadnout jinak. První poločas byl z naší strany dobrý, chodilo tam hodně centrů, dostávali jsme se do šancí, po teči Pernici jsme trefili i břevno. Nehraje se na to, jestli jsme útočili nebo bránili, ale na body. Jsme rádi, že jsme získali tři.

Zvládne Chorý pozici prvního útočníka? Asistent Horváth si myslí, že ano

Před vámi se navíc otevřela nečekaná možnost jít do čela tabulky. Jak jste přijali sobotní zaváhání pražských S?

V šatně to samozřejmě proběhlo, ale snažili jsme se držet svojí hry… My se vůbec o titulu nebavíme, Slavia a Sparta mají úplně jiné ambice. Soustředíme se na sebe a uvidíme, jak se bude liga vyvíjet. Musíme být soudržní jako dosud, makat jeden za druhého. I když druhá půle proti Hradci nebyla podle našich představ. Důležitá je nula vzadu, pomůže Jindrovi (Staněk), stoperům, Perňa (Pernica) to tam dvakrát hasil…