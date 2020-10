Mladí fotbalisté FC Rokycany zvládli v Husových sadech zápasy České ligy dorostu.

Přejít do galerie

U 17 FC Rokycany - Baník Most - Souš 1:6 | Video: Deník

Zatímco tým do 19 let zdolal Baník Most-Souš 4:2 a připsal si první body, hůře dopadla sedmnáctka Rokycan. Severočechům podlehla 1:6 po poločase 1:4. Na vedoucí branku hostů stihl odpovědět Vondryska, jenže to bylo vše.