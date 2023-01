Fanoušci, ale i samotní viktoriáni už odpočítají poslední dny do startu ligového jara. Na jeho úvod přijede do Štruncových sadů v sobotu Hradec Králové, pátý tým tabulky. Utkání začíná od patnácti hodin.

A o zápas je mezi fanoušky velký zájem. Každý chce být u toho, až budou plzeňští fotbalisté hájit první příčku, která by znamenala obhajobu mistrovského titulu. „Zpráva o velkém zájmu nás těší! Potvrzuje to, že v Plzni máme skvělé fanoušky, a těším se na ně, až to všechno vypukne,“ vzkázal ještě ze španělského Benidormu kapitán Lukáš Hejda.

On však kvůli trestu za čtyři karty usedne jen na tribunu, ve stoperské dvojici s Pernicou ho nahradí Kaša. I jinak se sestava pro start ligového jara rýsuje. Hodně napověděla páteční generálka s norským Molde. „Tak dva otazníky tam ale jsou,“ prohlásil poté plzeňský asistent Pavel Horváth.

Fotbalisté Viktorie Plzeň porazili v generálce na ligové boje na soustředění ve Španělsku norskému Molde FK 2:0.Zdroj: FC Viktoria Plzeň

„Spíš se budeme rozhodovat podle posledních dnů, než podle zápasů na soustředění. Musíme vybrat ty, kteří budou nejvíc úspěšní. Je radost mít v kádru dvacet hráčů, kteří mají formu.,“ upřesnil asistent trenéra Michala Bílka.

Ze složení základní jedenáctky se dá vytušit, že jde o pozice na krajích zálohy a na pozici pod hrotem, protože kolumbijský středopolař Mosquera i Vlkanova se potýkali ještě i na soustředění ve Španělsku se zdravotními problémy.

Vůbec do zápasů ještě nenaskočil ani v zimě příchozí reprezentant Vydra. Generálku navíc musel kvůli svalovým potížím vynechat Sýkora, na soustředění ani nejeli další tři zranění hráči (Kliment, Řezník, Tijani), u těch je vyloučeno, že by úvod jara stihli.

