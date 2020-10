Kde jste s fotbalem začínal?

Bylo to na Berounsku. Přesněji v Libomyšli, kde jsem startoval od přípravky až po kategorii žáků. Včetně půlročního hostování v Lochovicích a krátkého intermezza v Berouně. Ale už sedm let působím v Mýtě a chci tu pokračovat.

Který post je vám nejbližší?

Vlastně pořád hraji v útoku. Občas mě trenér pošle na levou či pravou zálohu, ale ofenzivě přece jen dávám přednost.

Na co jste pyšný?

K největším úspěchům řadím vítězství s dorostem Mýta v krajské soutěži. Včetně skutečnosti, že s 22 góly jsem byl nejlepším střelcem skupiny!

Máte nějaký vzor? A jakému klubu držíte palce?

Od malička fandím londýnskému klubu Chelsea. Jak mám možnost, sleduji pravidelně jeho zápasy a líbí se mi především Hazard. Zároveň ale pečlivě sleduji i Messiho nebo Ronalda.

Není to však jen o kopané. Jak jste na tom se vzděláním?

Dokončil jsem střední odbornou školu a učiliště v Hořovicích, takže jsem vyučený strojní zámečník.

Co volný čas? Tedy filmy, záliby nebo oblíbená jídla.

Z pokrmů jsou to smažený sýr, řízek, pizza, hamburger atd. Ale nepřeháním to, protože se chci rychlostně dál zlepšovat. Chodím běhat, zahraji si nohejbal a zelenou má především fotbal. Část volných chvilek věnuji přítelkyni a ze zálib uvádím videohry nebo některé seriály. Například The Walking Dead.