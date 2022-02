„Jsem vždycky připravený, stát se může cokoliv,“ říkal Marián Tvrdoň, že nebyl příliš zaskočený tím, že musel takhle narychlo do branky.

„I když to bylo v takhle nešťastné situaci, Jindrovi přeju, ať se rychle uzdraví,“ vzkázal svému parťákovi z plzeňské sestavy gólmanů.

Staněk už v sobotu večer na svém instagramovém profilu uklidňoval fanoušky, že nejde o nic vážného. Snad jen lehký otřes, dnes by se měl hlásit na tréninku, včera měli viktoriáni volno.

Marián Tvrdoň střídal otřeseného Jindřicha Staňka.Zdroj: Foto: fcv/Martin Skála

Ale zpátky k premiéře jeho kolegy Tvrdoně, který přišel do Plzně loni v létě z druholigového Ústí nad Labem.

Zpočátku byl až jako trojka, ale na jaře chodí častěji na lavičku než zkušený Aleš Hruška.

A teď se tedy dostal i do branky. Měl štěstí, že bylo už rozhodnuto. Fotbalisté Viktorie Plzeň vedli nad Pardubicemi, které hrály od 20. minuty bez vyloučeného Filipa Čiháka, 3:0.

„Hrát proti deseti není jednoduché, soupeř víc zaleze a spíš brání. Ale my jsme dali už v první půli dva góly, které rozhodly zápas. Kluci to odmakali,“ připomněl Tvrdoň klíčové okamžiky.

On sám si ligovou premiéru užil, hned po nástupu do branky vyvolával kotel jeho jméno. „Přivítání bylo krásné, měl jsem husinu,“ říkal pro klubový web.

A k divákům, kterých po čase mohlo do hlediště víc, se ještě vrátil. „Bylo to výborné, fanoušci nás povzbuzovali, to vás o to víc vyhecuje,“ řekl na jejich adresu 27letý Slovák.

Slovenský gólman Marián Tvrdoň si v sobotním zápase Viktorie Plzeň proti Pardubicím odbyl premiéru v české lize.Zdroj: Foto: fcv/Martin Skála

Proti Pardubicím si odbyl premiéru i jeho krajan, o šest let mladší útočník Matej Trusa. A mohl se hned zapsat mezi střelce, jenže v 78. minutě ve slibné pozici balon netrefil. „Matej potvrdil, že je nepříjemný, rychlý hráč s velmi dobrým zakončením. Škoda, že tam v jedné situaci promáchl, hned mohl dát branku,“ litoval i plzeňský trenér Michal Bílek.

Ale mrzet ho to nemuselo, viktoriáni i tak vyhráli 4:0.

A ode dneška už se chystají na Zlín, kde hrají v sobotu, tentokrát už v 15 hodin. (zs)