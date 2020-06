Už v pátek od 18 hodin se muži FC konečně představí doma v Memoriálu Matěje Strejčka. Přivítají ligové dorostence Viktorie Plzeň do devatenácti let.

V sobotu od 10 hodin si starší dorost FC zve vrstevníky Králova Dvora do Rakové. Jde o předposlední vystoupení Rokycan v rámci turnaje šesti družstev.

V neděli už je to jen o Husových sadech. Od 10 hodin nastoupí žáci Rokycan do 14 let proti Tlustici a v 17 hodin se rezerva mužů FC utká s Radnicemi.