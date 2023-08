Starší dorost FC Rokycan řádil na Doubravce. Přinášíme přehled výsledků

Dorostenecká divize pokračovala pro fotbalisty FC Rokycan v areálu Senca Doubravka. Na vítězství v úvodním kole navázal tým do 19 let, zatímco sedmnáctka se do Husových sadů vracela s prázdnou.

Ilustrační foto. | Foto: Pavla Hájková