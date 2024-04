Starší dorostenci: FC ve věkové skupině do 19 let zvítězil v Českých Budějovicích nad SKP přesvědčivě 4:1. V prvním poločase dvakrát skóroval Pařízek a přestože domácí po obrátce snížili, nárok neměli. Dvakrát je ještě rozesmutněl Sebastian Horváth. Také na žluté karty ´vyhráli´ hosté, a to 5:1.