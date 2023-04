Divizní dorostenci FC Rokycany si v republikové fotbalové soutěži vyšlápli na Klatovy jen v kategorii U19. O dva roky mladší spoluhráči už tak úspěšní nebyli.

Divizní mladíci FC byli úspěšní jen v kategorii do 19 let. Sedmnáctka stejnému soupeři podlehla | Foto: Deník/Václav Havránek

U 19 FC Rokycany – SK Klatovy 3:1 (2:0). V konfrontaci mužstev do 19 let se domácí rychle ujali vedení Karlíčkem. Tentýž kanonýr před odchodem do kabin zvyšoval na 2:0. Soupeř ožil po hodině hry, kdy snižoval Kortán. Jenže hned na to Pour zařídil znovu dvoubrankový náskok FC a nic už se na něm nezměnilo.

U 17 FC Rokycany – SK Klatovy 0:4 (0:2). Souboj sedmnáctek vyzněl jednoznačně pro soupeře. Do černého pálili : 13. Kopecký, Gashi, Ramascan a Šlais z penalty.

Čekejte velikonoční fotbalové hody i turnaj ve stolním tenisu