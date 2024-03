Divizní fotbal odstartoval nejen pro muže FC Rokycany. Ve stejných strukturách mládeže bojuje i mládež - od kategorie mladších žáků (U12, U13), přes starší žactvo (U14, U15) až po dorost (U17, U19).

Mládež FC Rokycany v Husových sadech. | Foto: Deník/Václav Havránek

Dorostenci: starší kluci hostili Senco Doubravka a roli favorita nenaplnili. Od 14. minuty prohrávali a přestože Richtr v 54. minutě srovnal, nestačilo to. Rozhodující trefu zaznamenali hosté z předměstí Plzně o deset minut později a pak už byly k vidění jen tři žluté karty pro domácí ve vypjaté koncovce.

Mladší dorost FC zdolal stejného protivníka 3:2, když skórovali Mašek, Novák a jeden gól si dal soupeř sám.

V neděli 17. března čeká Rokycany výlet do Jindřichova Hradce.

Starší žáci: chlapci FC do 15 let skalpovali Petřín po výsledku 3:1 (Ciompa, Šperl, Mulač) a Plzeňané snížili až v závěru. Mnohem hůř dopadli o rok mladší kluci Rokycan a svědčí o tom debakl 1:10 (Kočí). V neděli 17. 3. zamíří naděje FC do Benešova.

Mladší žáci: třináctka FC zvládla brankovou přeháňku ve Vlašimi. Vyhrála 12:7 (šestkrát Webr, třikrát Tureček, jednou Levora, Krafta a Urbánek). Rokycany do 12 let podlehly Středočechům 3:14 (Antonín Huml, Václav Huml a Kasl). V neděli od 12 hodin žáčci FC přivítají Benešov.