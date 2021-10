Liga mladších žáků: Rokycany do 12 let trápí favority. Se Spartou Praha prohrály po boji 6:9 a s Pískem remizovaly 8:8. Kromě toho se kluci zúčastnili turnajového Poháru mládeže na jihu Čech a jen těsně jim unikl postup.

Rokycany do 14 let dostaly dvakrát citelně nařezáno. V Braníku 1:14 a v Plzni s Petřínem 0:19.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.