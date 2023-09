Divize mladšího dorostu: celek do 17 let prohrával v plzni gólem do šatny, neboť ve 42. minutě domácí proměnili penaltu. Až v 89. minutě byla snaha FC korunována úspěchem a o vyrovnání se postaral Řehoř.

V sobotu 2. září Rokycany hostí SKP České Budějovice (10 a 12.15 hodin).

Rokycanští florbalisté skončili v poháru bleskově, nedařilo se ani ženám

Divize starších žáků: celek FC do 15 let začínal v tomto týdnu s Povltavskou FA a vyhrál přesvědčivě 5:1. Dva pokutové kopy proměnil Špelina (posléze ale viděl červenou kartu) a dvěma trefami ze hry ho napodobil Hašek. Jednou se prosadil Volný.

Rokycany U14 stejného soupeře přejely dokonce 7:1. Po dvou gólech zaznamenali Vondryska a Kočí, jednou pálili do černého Riedlbauch, Půhoný a Král.

V neděli 3. září od 15 a 17 hodin Rokycany hrají opět doma s Malší Roudným.

Divize mladších žáků: výlet do jižních Čech se benjamínkům FC nezamlouval. Tým do 13 let prohrál 0:27, družstvo do 12 let 2:7 (Kasl, Vácha).