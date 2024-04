Z mládežnických družstev FC Rokycany v minulém kole divizních soutěží nuceně odpočívala ta dorostenecká, protože zápasy kategorií U19 a U17 se Sportovní školou Plzeň byly kvůli marodce v řadách soupeře odloženy na 16. dubna. Vyznamenali se ale starší žáci a s nimi také benjamínci do dvanácti let.

Ilustrační foto | Foto: Lukáš Kaboň.

Starší žáci: Rokycany hostily na přírodní trávě v Husových sadech Klatovy. Po několika slunečných dnech se zatáhlo a déšť se sněhem v duelu kategorie U15 zpočátku domácím nesvědčil. Po 24 minutách prohrávali 0:2, ale kanonýr Šperl zavelel k obratu. Snížil, před odchodem do kabin vyrovnal a po obrátce završil hattrick. Na konečných 4:2 pro FC upravil skóre Mudra.

V kategorii do 14 let začaly Rokycany lépe. Riedlbauch a Bůcha se rychle postarali o dvoubrankový náskok, jenže Klatovy kousaly. Snížily, aby je do konce poločasu ještě jednou rozesmutněl Riedlbauch. Stav 3:2 po 40 minutách byl zárukou dramatického druhého dějství. Bomber Riedlbauch hned po návratu z kabin skóroval potřetí a protivník pět minut na to kontroval. Závěr byl však v režii Rokycan. Od vedení 4:3 se mezi 60. a 80. minutou dvakrát trefil Bůcha, jednou Kočí a Riedlbauch. Celkově tedy 8:3 a čtrnáctka FC si upevnila pozici v klidném středu tabulky.

V sobotu cestují oba týmy FC za České Budějovice do areálu SK Malše Roudné.

Mladé rokycanské házenkářky podržela Rotenbornová mezi tyčemi

Mladší žáci: malí šikulové vyrazili z Husových sadů do Strakonic. Třináctka FC prohrála 3:19 (Weber, Webr a vlastní gól Jihočechů), ale o rok mladší borci Rokycan se vytáhli. Rozdrtili domácí celek 16:0 (čtyřikrát Václav Huml, třikrát Antonín Huml a Kaiser, dvakrát Justin Matura a Hašek, jednou Richtr a Marek Matura).

Na Zelený čtvrtek, tedy 28. března, Rokycany hostí od 15 hodin Tempo Praha.