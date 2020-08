Fotbalisté Spartaku si domluvili řadu přípravných utkání. Doma se prosadili i proti účastníkům krajské 1. B třídy.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Spartak Strašice – Slavoj Mýto B 4:3 (0:2)

Hned ve druhé minutě zaváhal Pigula a Tomáš Hatina nedal brankáři Paurovi šanci. Těsně před odchodem do kabin pak faulovali zadáci Spartaku. Veverkův centr našel Mackoviče a bylo to 0:2. V 50. minutě se prosadil zmíněný Veverka a se Strašicemi to vypadalo zle. Jenže vzápětí Krákora našel Kličku a po jeho přihrávce snížil Pospíšil na 1:3. V 57. minutě ohodnotil sudí zákrok Pelnase na Šípka jako nedovolený a pokutový kop bezpečně proměnil Martin Huttr 2:3. O pět minut později už bylo vyrovnáno po střele Kličky a výsledkovou tajenku rozluštil tentýž hráč v 88. minutě!